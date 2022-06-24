3 آلاف و477 سيارة نقل موتى مرخصة فى مصر عام 2021

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سيارات الموتى "تحت الطلب" المرخصة في مصر بنهاية عام 2021، حيث بلغ الإجمالي نحو 3 آلاف و477 سيارة، وذلك من إجمالي سيارات لخدمة العامة الحاصلة على تراخيص خلال تلك الفترة والتي بلغت إجماليها نحو 114 ألف و84 سيارة.

وقالت بيانات الإحصاء، إن سيارات الخدمة العامة توزعت بين 49 ألف و634 سيارة حكومة، ثم 23 ألف و933 سيارة مرخصة بالقطاع العام، و37 ألف و40 سيارة مرخصة للمحافظات.

وكانت غالبية سيارات الخدمة العامة تقع في المحافظات الحضرية بواقع 41 ألف و894 سيارة، ثم 31 ألف و977 سيارة بالوجه البحري، و34 ألف و576 سيارة بالوجه القبلي، وأخيرا 5 آلاف و637 سيارة بمحافظات الحدود.

وكان إجمالي سيارات الموتى "تحت الطلب" المرخصة في مصر بلغ نحو 3 آلاف و353 سيارة على مستوى الجمهورية حتى نهاية ديسمبر عام 2020، وجاءت غالبية التراخيص الممنوحة لسيارات نقل الموتى في المحافظات الحضرية بعدد 1441 سيارة، يليها محافظات الوجه القبلي بعدد 1041 سيارة، ثم محافظات الوجه البحري بنحو 689 سيارة، وأخيرا محافظات الحدود بعدد 182 سيارة.