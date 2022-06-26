اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

33 سيناتور ديمقراطيا يطالبون بايدن باستخدام قوة الحكومة الاتحادية لحماية الإجهاض

الأحد، 26 يونيو 2022 10:22 ص
33 سيناتور ديمقراطيا يطالبون بايدن باستخدام قوة الحكومة الاتحادية لحماية الإجهاض بايدن والكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى خطابا إلى الرئيس جو بايدن يحثونه فيه على اتخاذ إجراء لحماية حقوق الإجهاض عبر الولايات المتحدة، وذلك ردا على قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضى، والذى ألغى قرارا تاريخيا بتقنين الإجراء.

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن 33 سيناتورا من الديمقراطيين دعوا بايدن على استخدام القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية لحماية خدمات الإجهاض فى الولايات المتحدة.

 

وكتب الموقعون على الخطاب يقولون: لا يوجد وقت لإضاعته، فحوالى نصف الولايات لديها قوانين قائمة بالفعل لحظر الإجهاض أو تقييده بشدة، مع إصدار المحكمة العليا قرارها.

 

وقد فعّلت 13 ولاية قوانين قائمة بالفعل، والتي دخلت حيز التنفيز أو التي على وشك ذلك، وذلك بعدما أن ألغت المحكمة العليا قرارا تاريخيا سابقا معروف باسم "رو ضد ويد" والذى سمح لأول مرة بتقنين الإجهاض فى الولايات المتحدة عام 1973.

 

 وبعيدا عن تلك الولايات، فإن هناك تسع ولايات أخرى لديها قوانين أو تعديلات دستورية تمنع أو تقيد الإجهاض قائمة بالفعل، وفقط معهد "جوتماتشر" المعنى بأبحاث الإجهاض. وقال الخطاب إن الوقت قد حان الآن لاتخاذ إجراءات لحماية الحق فى الإجهاض.

 وأضاف الأعضاء الديمقراطيون فى حديثهم لبايدن: لديك السلطة للقتال وقيادة استجابة وطنية لهذا القرار المدمر، لذلك ندعوك أمن تتخذ كل خطوة متاحة أمام إدارتك وعبر الوكالات الفيدرالية لمساعدة النساء على الحصول على خدمات الإجهاض وغيرها من الرعاية الصيحة الإنجابية، ولحماية هؤلاء الذين سيواجهون الأعباء الأكبر من هذا القرار المدمر والمتشدد.

 

 


الإجهاض

الإجهاض فى أمريكا

مجلس الشيوخ الامريكى

الديمقراطيين

بايدن



الموضوعات المتعلقة

"إلغاء الإجهاض" يهز الولايات المتحدة.. مظاهرات فى مختلف المدن.. كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن تعلن التزامها بحقوق الإجهاض وتتعهد بتوفير الملاذ للنساء.. وصحف: القرار يعكس مدى استعداد المحكمة العليا للتحول لليمين

الأحد، 26 يونيو 2022 05:00 ص

عاصفة إلغاء قانون الحق فى الإجهاض تضرب أمريكا.. مظاهرات تحت شعار "ابتعدوا عن أجسادنا" فى نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس ضد قرار المحكمة العليا.. ذا هيل: القرار يمحو حقا دستوريا عمره 50 عاما.. والشرطة تعتقل العشرات

السبت، 25 يونيو 2022 09:33 م

مظاهرات فى أمريكا ضد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق فى الإجهاض.. فيديو

السبت، 25 يونيو 2022 08:54 م

ذا هيل: إلغاء حق الإجهاض يعكس مدى استعداد المحكمة العليا للتحول إلى اليمين

السبت، 25 يونيو 2022 02:41 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة