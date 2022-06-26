33 سيناتور ديمقراطيا يطالبون بايدن باستخدام قوة الحكومة الاتحادية لحماية الإجهاض

كتبت ريم عبد الحميد

وجهت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى خطابا إلى الرئيس جو بايدن يحثونه فيه على اتخاذ إجراء لحماية حقوق الإجهاض عبر الولايات المتحدة، وذلك ردا على قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضى، والذى ألغى قرارا تاريخيا بتقنين الإجراء.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن 33 سيناتورا من الديمقراطيين دعوا بايدن على استخدام القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية لحماية خدمات الإجهاض فى الولايات المتحدة.

وكتب الموقعون على الخطاب يقولون: لا يوجد وقت لإضاعته، فحوالى نصف الولايات لديها قوانين قائمة بالفعل لحظر الإجهاض أو تقييده بشدة، مع إصدار المحكمة العليا قرارها.

وقد فعّلت 13 ولاية قوانين قائمة بالفعل، والتي دخلت حيز التنفيز أو التي على وشك ذلك، وذلك بعدما أن ألغت المحكمة العليا قرارا تاريخيا سابقا معروف باسم "رو ضد ويد" والذى سمح لأول مرة بتقنين الإجهاض فى الولايات المتحدة عام 1973.

وبعيدا عن تلك الولايات، فإن هناك تسع ولايات أخرى لديها قوانين أو تعديلات دستورية تمنع أو تقيد الإجهاض قائمة بالفعل، وفقط معهد "جوتماتشر" المعنى بأبحاث الإجهاض. وقال الخطاب إن الوقت قد حان الآن لاتخاذ إجراءات لحماية الحق فى الإجهاض.

وأضاف الأعضاء الديمقراطيون فى حديثهم لبايدن: لديك السلطة للقتال وقيادة استجابة وطنية لهذا القرار المدمر، لذلك ندعوك أمن تتخذ كل خطوة متاحة أمام إدارتك وعبر الوكالات الفيدرالية لمساعدة النساء على الحصول على خدمات الإجهاض وغيرها من الرعاية الصيحة الإنجابية، ولحماية هؤلاء الذين سيواجهون الأعباء الأكبر من هذا القرار المدمر والمتشدد.