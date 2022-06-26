اليوم السابع
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وفد سعودي يزور العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية للتعرف على الفرص الاستثمارية

الأحد، 26 يونيو 2022 08:12 م
وفد سعودي يزور العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية للتعرف على الفرص الاستثمارية مهندس على عيسى
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والتطوير العقارى أحد أهم ركائز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإن إقامة استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص بالمملكة ومصر يشهد ازدهار خاصة مع مساعى مصر لتطوير البنية التحتية فى البلاد وهو ما يمثل فرص قوية، وهو ما يجعل جمعية رجال الأعمال تنظم زيارات للوفد السعودى إلى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والجلالة للتعرف على الفرص المتاحة. 

وأعلن خلال كلمته بالملتقى العقارى المصرى السعودى الذى أقيم مساء اليوم الأحد، أن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والسعودية تاريخية وفى تطور مستمر، مشيراً إلى أن حجم التعاون القائم بين مصر والسعودية فى تنامى مستمر حيث تم توقيع اتفاقيات تصل إلى 7.7 مليار دولار بين مصر والسعودية وهو ما يدعم تعزيز التكامل بين البلدين.

بعد الزيارة الأخيرة لولى العهد السعودى محمد بن سليمان، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض تطورات عدة، لعل أبرزها زيادة حجم الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى لتسجل مستويات قياسية عند 54 مليار دولار موزعه على قرابة 5300 شركة فى كافة المجالات بينها القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارات والخدمات التكنولوجية والقطاع الصحي.

ودخل وفد سعودى يضم عددا كبيرا من الشركات السعودية فى اجتماعات B2B مع شركات مصرية الآن فى أحد فنادق القاهرة للتوافق على التعاون المشترك فى ملفات الاستثمار والتجارة. 

ووفق بيانات مجلس الأعمال المصرى السعودى، فإن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، وذلك بتوجيهات من محمد بن سليمان والقيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية، مع الاتجاه القوى للسوق المصرى بوصفه أحد أبرز الأسواق الواعدة فى المنطقة خاصة فى ظل الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تقوم به الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية من تسهيلات إجراءات تأسيس الشركات واختصار مدد منح التراخيص الصناعية فى غضون 7 أيام.

ويزور وفد سعودى مكون من رجال أعمال ورؤساء شركات فى قطاع التطوير العقارى مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو، ويجرى تنظيم زيارات للوفد الرسمى السعودى لمدن الجلالة والعلمين وكذلك العاصمة الإدارية، للبحث عن فرص الاستثمار العقارى فى هذه المناطق، على أن تكون جمعية رجال الأعمال المصريين هى المضيفة للوفد السعودي.


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الملتقي العقاري المصري السعودي

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