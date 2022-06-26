وفد أمريكي رفيع المستوى يصل سريلانكا لبحث تقديم مساعدات اقتصادية

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وصل وفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية، إلى سريلانكا، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في كولومبو - بحسب وكالة أنباء أداديرانا السريلانكية - أن أعضاء الوفد الزائر سيجتمعون مع الرئيس السريلانكي، جوتابايا راجاباكسا، ورئيس الوزراء، رانيل ويكريميسينج، ومجموعة من ممثلي قطاع السياسية والاقتصاد والمنظمات الدولية في سريلانكا.

وأشارت السفارة إلى أن الوفد سيبحث خلال الاجتماعات أكثر الطرق الفعالة للولايات المتحدة لدعم السريلانكيين المحتاجين، في إطار مساعي سريلانكا لحل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا جولي تشونج: "تؤكد هذه الزيارة التزامنا المستمر بأمن وازدهار الشعب السريلانكي. ونظرا لتحمل السريلانكيين مجموعة من أعظم التحديات الاقتصادية في تاريخهم، فإن جهودنا لدعم النمو الاقتصادي وتقوية المؤسسات الديمقراطية أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت الولايات المتحدة عن تمويل جديد بقيمة 120 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة في سريلانكا، ومساهمة بقيمة 27 مليون دولار في صناعة الألبان في الدولة، و5.75 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الأزمة الاقتصادية.

كما التزمت الولايات المتحدة بتقديم منح جديدة بقيمة 6 ملايين دولار لتوفير سبل العيش للسكان المعرضين للخطر، والمساعدة الفنية للإصلاح المالي الذي سيساعد على استقرار الاقتصاد.