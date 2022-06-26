اليوم السابع
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وزير التموين يعلن اليوم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك

الأحد، 26 يونيو 2022 08:00 ص
وزير التموين يعلن اليوم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة

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يعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2022، وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث كان من المقرر الإعلان عند ذلك أمس السبت، وتم التأجيل إلى اليوم.
 
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة قد تصل لـ 20%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية  احتياجات المواطنين من هذه المنتجات  خلال أيام عيد الأضحى.
 
وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، وأنه إذا كان هناك شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.
 
 

التموين

استعدادات التضامن لعيد الاضحى المبارك

منتجات عيد الاضحى المبارك



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