وزير التموين: تخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة لـ85 جنيها

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح لحم الضأن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 130 جنيها للكيلو، وكذلك تخفيض سعر اللحوم البرازيلى المجمد من 90 جنيها إلى 85 جنيها، كما سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة.

وأكد وزير التموين، طرح لحوم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن وتوفير أيضا 4112 طن لحوم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحوم برازيلي مجمدة، كما سيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم توقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية، كما يوجد تعاقب من إحدى الشركات لتوريد 11 ألف طن، وسيتم التوريد شهريا، كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 ألف طن زيت معبأ والمكرونة 20 ألف طن معبأ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وأضاف الوزير ان كافة الأرصدة الاستراتيجية فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهابة العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 اشهر والأرز مصر لديها اكتفاء ذاتى من الارز والعام القادم سندخل نشترى الارز الشعير لضمان توفير الارز على مدار العام والرصيد 3.3 اشهر والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 أشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون وان سلعة الزيت تعد اخطر سلعة نتيجة ارتفاع الاسعار خاصة ان أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة يوجد اكثر مم 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف أشهر والدواجن المحمدة لدينا اكثر من 6 أشهر.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات خلال أيام عيد الأضحى.