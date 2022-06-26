وزير التموين: التعاقد على شراء 180 ألف طن قمح من الهند والتوريد قريبا

كتب ـ مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقذ على شراء 180 ألف طن قمح من الهند وسيتم التوريد قريبا، كما تم عقد اجتماع مع نائب وزير الزراعة الروسي يوم الخميس وجارى وضع الإطار لإعادة التوريد من روسيا.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات خلال أيام عيد الأضحى.

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، من خلال 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توريد 40 ألف طن كل شهر، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة، وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلية مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة

كما يوجد تعاقب من إحدى الشركات لتوريد 11 ألف طن، وسيتم التوريد شهريا كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 ألف طن زيت معبأ والمكرونة 20 ألف طن معبأ.

وأضاف الوزير أن كافة الأرصدة الاستراتيجية فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهابة العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 اشهر والأرز مصر لديها اكتفاء ذاتى من الارز والعام القادم سندخل نشترى الارز الشعير لضمان توفير الأرز على مدار العام والرصيد 3.3 اشهر، والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 اشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة، يوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف أشهر، والدواجن المحمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.