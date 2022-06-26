التموين: طرح خراف حية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو "قائم"

كتب ـ مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك، لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسيتم تخصيص 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة.

كما أكد وزير التموين، أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 90 جنيه للكيلو قائم، كما سيتم طرح اللحوم الطازجة المبردة الضانى بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 130 حنيه للكيلو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .