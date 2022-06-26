اليوم السابع
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وزير الإسكان يكشف تفاصيل نسب تنفيذ مشروع جنة بالشيخ زايد

الأحد، 26 يونيو 2022 10:06 ص
وزير الإسكان يكشف تفاصيل نسب تنفيذ مشروع جنة بالشيخ زايد مشروع جنة بالشيخ زايد
كتب ـ أحمد حسن

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بالمراحل الجديدة بمشروع "JANAA" وأعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، مؤكداً ضرورة دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ الأعمال بأعلى كفاءة وجودة وفي أسرع وقت.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 168 عمارة سكنية ضمن مراحل مشروع "JANNA  2، 4، 5بمنطقة التوسعات بنسبة إنجاز متقدمة، كما يجري تنفيذ 80 عمارة ضمن مشروع الإسكان  " JANAA 3 " بنسبة إنجاز كبيرة، بجانب أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء طريق الريفيرا الواصل من طريق النزهة إلى طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوى الواقع ضمن توسعات المدينة، وأعمال شبكات الطرق والمرافق (مياه - صرف - ري) لمشروع الإسكان  جنة، وتخطيط وتنفيذ شبكة التليفونات المتكاملة المغذية لمشروع (جنة) بتوسعات المدينة.

 

 


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