وزيرا الطيران والأوقاف يودعان بعثة الحج الرسمية فى احتفالية بمطار القاهرة

كتب احمد مصطفي- رحاب نبيل

ودع وزيرا الطيران الطيار محمد منار والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أفواج البعثة الرسمية للحجاج، بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي احتفالية داخل الصالة لوداع الحجاج بحضور الوزيرين وقيادات الطيران المدنى.

وطالب وزير الأوقاف الحجاج بالدعاء لمصر، وعدم التردد في سؤال أفراد البعثة والدعاة عن مناسك الحج، حيث تتواجد أفراد البعثة في مكة والمدينة المنورة لمساعدة الحجاج والإجابة علي كافة الاستفسارات والتسهيل علي الحجاج خاصة كبر السن.

وقال، مناسك الحج معروفة للجميع وكلها ميسرة، ولاحرج علي الحجاج في السؤال عن المناسك .

من جانبه قال الطيار محمد منار وزير الطيران، الوزارة أعدت خطة شاركت فيها كافة الشركات التابعة، وكذلك الجهات المعنية لتقديم كافة السبل لراحة الحجاج وإزالة أى عقبات أثناء موسم السفر وكذلك العودة، كما تم تجهيز خيمة خاصة أمام الصالة الموسمية مزودة بكافة الخدمات لضيوف الرحمن.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين للسعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.