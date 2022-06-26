وزارة الإسكان تعلن عن تدشين 3 مدن جديدة قريبا .. التفاصيل

كتب إسلام سعيد

. كشف خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أنه خلال وقت قريب سيصدر قرارات بإنشاء 3 مدن جديدة بخلاف 14 مدينة جرى الانتهاء منها خلال 8 سنوات ليصل عدد المدن الجديدة 43 مدينة جديدة، واستثمارات المجتمعات العمرانية تصل إلى 150 مليار جنيه هذا العام، وهو رقم ينمو سنوياً، وجرى الانتهاء من تخصيص 600 ألف وحدة سكنية

وأعلن خلال كلمته بالملتقى العقارى المصرى السعودى الذى أقيم مساء اليوم الأحد، أن مصر تنتج 32 مليون متر مكعب مياه يومياً ، وحاليا يجرى تحلية 1.4 مليون متر مكعب، ونسعى إلى الوصول إلى 6 مليون متر مكعب يومياً خلال العشر سنوات المقبلة ، وهو ما يكشف نهضة عمرانية ضخمة، حيث واصلت الدولة توسيع حجم الإنفاق فى البنية الأساسية لتهيئة المناخ للاستثمار.

وأشار إلى أن الأراضى يجرى طرحها الكترونيا بأسعار ميسره وبشفافية كاملة وذلك تسهيلا على المطورين ، ومع زيادة عدد الشركات كان هناك حاجة إلى ضوابط جديدة وجرى الاتفاق على هذه الضوابط مع المستثمرين والمطورين العقاريين حتى يكون هناك حوار حقيقى بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة للجميع.