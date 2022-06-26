واشنطن: بوتين هو من يجب أن ينهي الحرب

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرج، إن أي حل لإنهاء الحرب لن يكون دون أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إنهاء الحرب على أوكرانيا يكون عبر الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي دولة أن تفرض إرادتها على غيرها.

وتابع المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع متحدة تجاه روسيا، لافتا إلى أن العقوبات على روسيا لا يمكنها وحدها إنهاء الحرب.

وقال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هو من يجب أن ينهي الحرب.