هيئة الرعاية الصحية تعلن إنقاذ قدم طفل من البتر بمستشفى السلام ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إنقاذ قدم طفل من البتر بعد علاجه بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأشارت الهيئة، إلى أنه تم إحضار طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لقسم الطوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد، وذلك بعد سقوطه من أحد ألعاب ملاهي الأطفال، والذي أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة عبارة عن تهتك وكسور وبتر في ثلاث أصابع بالقدم اليسرى.



وأضافت، أنه فور إحضار الطفل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للاطمئنان على العلامات الحيوية له، ومن ثَّم إدخاله إلى غرفة العمليات بقسم العظام لتثبيت الكسر.



وتابعت، أنه تم إدخال الطفل بعدها إلى قسم جراحات التجميل بالمستشفى لاستكمال رحلة علاجه، حيث تم تنظيف الجرح ونقل شريحة جلدية عضلية من الفخذ إلى ظهر القدم وتوصيل الشرايين والأوردة الدقيقة بواسطة الميكروسكوب الجراحي، والتي تعد أحد العمليات المتقدمة بالمستشفى، كما تمت متابعة حالة الطفل بالعناية وخروجه في حالة صحية جيدة ومستقرة.



واستكملت، أنه تمت رحلة علاج الطفل داخل مستشفى السلام ببورسعيد على يد نخبة من أمهر الأطباء بالمستشفى، وتضم استشارى جراحة التجميل ورئيس قسم جراحة التجميل أ.د. وائل عياد، واستشاريي جراحة التجميل " د. أحمد ضياء الدين، د. أحمد ناجى، د. أحمد محمد صابر"، وأطباء زمالة جراحة التجميل "د. محمد أبو العزم، د. محمد الصحفي"، ونائب جراحة التجميل د. محمد المراكبي، وطبيب مقيم عظام د. طارق عثمان، بالإضافة إلى فريق الأطباء من استشاريي وأخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بالمستشفى.



وأكدت هيئة الرعاية الصحية، الجاهزية المتطورة لمستشفى السلام ببورسعيد، مشيرة إلى أنها تتميز بتوفير العديد من الخدمات الطبية المستحدثة لعلاج المواطنين داخل نطاق المحافظة، وبأحدث التقنيات العالمية منذ بداية تشغيل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.



ولفتت، إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام "العلاج الطبيعي، الخدمات التشخيصية، الصيدلة، الصيدلة الإكلينيكية، الاستقبال والطوارئ" بالمستشفى.



