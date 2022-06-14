هيئة الرعاية الصحية تفتح باب التقدم لـ32 وظيفة لرؤساء الأقسام الطبية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب التقدم لـ32 وظيفة من وظائف رؤساء الأقسام الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، أولى المحافظات الأربع لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن الوظائف تشمل رؤساء الأقسام الطبية لـ"النساء والتوليد، الأطفال، جراحة الأطفال، رعاية الأطفال، الحضانات، الجراحة العامة، الأوعية الدموية، المسالك البولية، أمراض الدم، الطوارئ، الأشعة، المعمل، بنك الدم، العلاج الطبيعي، جراحة الأورام، جراحة العظام، الباطنة، الصدر، القلب، الجهاز الهضمي والكبد، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، الأسنان، جراحة الوجه والفكين، الرعاية المركزة، التخدير، جراحة المخ والأعصاب، النفسية والعصبية، الكُلى، جراحة القلب والصدر، الأورام".

وأضافت الهيئة أنه متاح التقدم لمجموعة الوظائف المذكورة سواء للعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية أو وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها أو الجامعات المصرية أو القطاعين الخاص والأهلي، لافتة إلى أنه سيتم شغل الوظائف إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلها ووفقًا للمعايير الموضوعة للوظيفة بما يضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل في المنظومة.

وتابعت أن شروط الالتحاق بوظائف رؤساء الأقسام الطبية تشمل أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلهما، ولديه خبرة إكلينيكية فى مجال التخصص لا تقل عن 5 سنوات، ولديه أبحاث منشورة محليًا أو دوليًا من خلال الجمعيات الطبية المعتمدة، وأن يكون مشاركًا فى المؤتمرات المحلية والدولية بصفة دورية، إلى جانب أنه يفضل الحصول على درجة علمية فى الإدارة الصحية، ولديه خبرة سابقة فى "مجال الإدارة، إدارة المخاطر السريرية"، ويفضل أن يتمتع بمهارات القيادة والتواصل والتفاوض والتخطيط الاستراتيجى.

واستكملت أنه يمنح المقبولين لشغل الوظيفة المزايا المالية المقررة بجدول أجور الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكل الحوافز الإشرافية والعلمية والامتيازات الأخرى المقررة لاستقطاب الكفاءات بلائحتى منظومة الأجور والتعاقدات بالهيئة.

ولفتت إلى أنه على راغبى التقدم للوظائف إرسال السيرة الذاتية مرفق بها جميع الشهادات العلمية وشهادات الخبرة على البريد الإلكترونى التالى recruitment2@gahc.gov.eg، مع ذكر كود الوظيفة المتقدم إليها والمذكور بالإعلان على الرابط التالي بصفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=383840130582749&id=100068702945413، في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان بداية من اليوم 6/14 وحتى 2022/6/24.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن ذلك يأتي في إطار استكمال الخطوات التي يتم القيام بها للاستعانة بالكفاءات والخبرات وأفضل الكوادر البشرية، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات مصر، وذلك في ضوء تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية بجميع محافظات مصر وتغطية احتياجات أبنائها الصحية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.