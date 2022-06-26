نقيب العاملين بالطباعة: لأول مرة يتم اختيار رئيس اتحاد العمال بالانتخاب..فيديو

قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن التاريخ لن ينسى هذا اليوم، حيث تعتبر تلك المرة هى الأولى التى يتم فيها اختيار رئيس اتحاد عمال مصر عن طريق الاقتراع السرى من خلال صندوق الانتخابات.

وأشار البدوي، فى تصريحات صحفية، خلال انتخابات رئيس اتحاد العمال، اليوم، إلى أن أهم ما يميز الانتخابات، هو تحقيق إدارة العمال فى اختيار ممثلهم فى اتحاد عمال مصر، حيث يعتبر دوره من أهم الأدوار لما يقوم به من تحقيق التوافق بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف البدوي، أن مكاسب العمال فى الفترة الأخيرة، هى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونحتاج الفترة القادمة لمواكبة سوق العمل والتغيرات التى حدثت فيها، ولابد من التركيز على تدريب ممثلى العمال على التعامل مع التغيرات التى تحدث فى الدولة المصرية، للمشاركة فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية التى تطبقها الدولة.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد، حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، وعادل عبد الفضيل الأمين الحالى لصندوق "الاتحاد العام"، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.