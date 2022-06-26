نصائح للتعايش مع اضطراب الاكتئاب الشديد

كتب - حسام الشقويرى

تكون بعض الأيام أسهل من غيرها عندما تكون مصابًا باضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) ، المعروف أيضًا بالاكتئاب، لكن في أوقات أخرى ، قد يكون الأمر أكثر صعوبة لمجرد القيام بأنشطتك اليومية، سواء أكان الدواء أو العلاج ، فمن المهم أن تلتزم بخطة العلاج التي أنشأتها مع طبيبك، ولكن هناك الكثير من الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها لجعل الحياة اليومية أسهل، حسبما نشر موقع webmd

مارس الرعاية الذاتية

افعل الأشياء التي تجعلك تشعر بالرضا - هذه فقط لأجلك.

قد ترغب في الاستماع إلى الموسيقى أو الحصول على تدليك أو الجلوس في الشمس أو اللعب مع حيوانك الأليف. اتخذ خطوات بسيطة مثل علاج نفسك بأطعمة خاصة (صحية!) أو منتج جيد للعناية ببشرتك.

لا تشعر بالسوء حيال قضاء بعض الوقت لنفسك.

اقضِ بعض الوقت في الطبيعة

تشير العديد من الدراسات إلى أن قضاء الوقت في الطبيعة مفيد للرفاهية.

يمكن لأصوات الطبيعة المهدئة أن تخفض ضغط الدم ومستويات هرمون التوتر الكورتيزول.

حصة على التغريد

يمكن أن يؤدي العيش حول الأشجار والمشي في الطبيعة إلى تحسين مزاجك وقد يساعدك على العيش لفترة أطول. يمكن أن يخفض مستويات الاكتئاب والتوتر والقلق أيضًا.

عندما ترى وتسمع الطيور والأشجار والأصوات والمشاهد الطبيعية الأخرى ، فمن السهل وضع الأفكار السلبية والمخاوف جانباً. لذا ابحث عن وقت للتنزه أو الجلوس بالخارج.

لا تفعل الكثير

من السهل تحمل الكثير من الالتزامات. تعلم أن تقول "لا" إذا كان لديك الكثير لتفعله. من الجيد قضاء بعض الوقت ، خاصة عندما تشعر بالإرهاق.

اترك وقتًا لنفسك حتى لا تشعر وكأنك تركض طوال الوقت.

اقضِ وقتًا مع أشخاص آخرين

في حين أنه من المهم أن تقول لا ، من المهم أيضًا ألا تعزل نفسك.

قد يكون من المغري رفض الدعوات والبقاء وحيدًا. لكن اجتمع بانتظام مع العائلة والأصدقاء ، حتى لو كان ذلك عن طريق الهاتف أو الدردشة المرئية فقط.

يمكن للوحدة والعزلة أن تجعل الاكتئاب أسوأ. يمكنك العثور على مجموعة تقدم اجتماعات واستشارات وموارد أخرى للأشخاص المصابين بالاكتئاب. من المفيد التحدث إلى الأشخاص الذين يشعرون بنفس الطريقة التي تشعر بها. اسأل طبيبك أو المعالج للحصول على نصائح حول العثور على مجموعة.

إذا كان هذا يبدو كثيرًا ، يمكنك أيضًا إعداد مكالمة أسبوعية أو نزهة منتظمة مع صديق.

احتفظ بمجلة

يمكن أن تساعدك الكتابة في التعبير عن مشاعرك وتتبع حالتك المزاجية. إنها طريقة خاصة للتعبير عن حزنك أو غضبك أو ألمك أو أي شيء آخر تشعر به.

عندما تنظر إلى الوراء وتقرأ ما كتبته ، يمكن أن يساعدك ذلك أيضًا في ملاحظة كيف جعلك الناس أو الأماكن أو الأحداث تشعر.

تأجيل القرارات الرئيسية

لا تتخذ قرارات كبيرة عندما تشعر بالضعف. قد يكون من الصعب أن تقرر حتى الأشياء الصغيرة عندما تكون مكتئبًا. انتظر حتى تشعر بتحسن في معالجة المشكلات الكبيرة.

إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار الآن ، فتحدث عن خياراتك مع الأشخاص الذين يعرفونك جيدًا والذين سيتمكنون من النظر إلى جانبي الموقف.

ابق متعلما

استمر في التعلم عن الاكتئاب. هناك دراسات وعلاجات جديدة يتم إنشاؤها طوال الوقت. صحيح أن المعرفة قوة.

كلما عرفت أكثر ، كلما شعرت بقدرات أكبر عند التعامل مع حالتك.