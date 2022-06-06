أعراض الاكتئاب الأكثر شيوعا.. أبرزها الأفكار المتكررة عن الموت

كتبت فاطمة خليل

أعراض الاكتئاب تختلف اختلافاً كبيراً عن الحزن العادى، حيث قد تشير المعاناة من مجموعة من هذه الأعراض- إلى جانب مزاج منخفض على الأقل أو فقدان المتعة - لمدة أسبوعين على الأقل إلى نوبة اكتئاب، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب الأكثر شيوعاً، بحسب موقع psycom.

أعراض الاكتئاب



-الشعور المستمر بالحزن واليأس وعدم القيمة والفراغ بشكل عام تشعر بالإحباط معظم الوقت.

-فقدان الاهتمام بالأنشطة - حتى في الأشياء التي كنت تحبها. يبدو الأمر وكأنك تفقد الدافع وتشعر بعدم الاهتمام.

-صعوبة في النوم أو كثرة النوم تواجه صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا أو النهوض من السرير.

-تغيرات في الشهية أو الوزن إذا كنت تفرط في تناول الطعام ، أو تفقد شهيتك ، أو تعاني من زيادة أو خسارة كبيرة في الوزن دون اتباع نظام غذائي.

-التعب أو نقص الطاقة.. تشعر بالإرهاق طوال الوقت، أو تشعر أنه يمكنك قضاء أيام على الأريكة أو في السرير.

-صعوبة التفكير بوضوح أو بسرعة، تذكر التفاصيل أو التركيز أو اتخاذ القرارات وتشعر بالتشتت وصعوبة التركيز.

-التهيج أو الإحباط أو التشاؤم وتشعر بالسلبية معظم الوقت.

-الأوجاع والآلام الجسدية.. قد يكون لديك صداع أو آلام في المعدة أو توتر في الرقبة.

-الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع أو بدون خطة فعلية للقيام بذلك.