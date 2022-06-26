نائب وزيرة التخطيط: توقعات بتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال 21/2022

كتبت أسماء أمين

توقع أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يتجاوز معدل النمو لعام 6% خلال العام المالى 2021/ 2022 ،نمو حقيقي، وذلك مقارنه بانخفاض قدرة 3.5% خلال النصف الثاني من 2020/2021.

وأوضح كمالي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018 أن معدل النمو خلال الربع الأول من 21/2022 بلغ 9%.

وأشار كمالى إلى أن الاصلاح الهيكلى يتضمن أبرز القطاعات التي شهدت نمو كبير خلال 21/2022 ،وهو قطاع الزراعة والاتصالات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نمو كبير رغم انه تأثر بشكل كبير خلال الجائحة إلى حد إنه نما نمو سلبي في وقت الجائحة.

وتابع كمالى أن قطاع السياحة حقق معدل نمو كبير في الربع الأول والثاني والثالث من عام 21/2022، ولم يشهد انخفاض نتيجة تراجع السياحة الروسية والسياحة الأوكرانية، لافتا إلى أن حدث نمو في عدد السائحين من الجنسيات الأخرى مثل السياحة الألمانية والسياحة البريطانية بالإضافة إلى النمو الكبير في السياحة الداخلية.

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان هناك تركيز كبير على الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية خلال خطة العام المالى الحديد. 22/2023 ،موضحا ان الدولة قامت بزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية خلال ال 4 سنوات الماضية بشكل كبير . وأضاف أحمد كمالي أن حجم الاستثمارات العامة زادت بنسبة5% فى خطة العام المالى 22/2023 بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية ب أكثر من 30%، مؤكدا أن قطاعات الصحة والتعليم حظى على النصيب الاكبر من الاستثمارات. واوضح نائب وزيرة التخطيط ان الدولة قامت بعمل اجراءات احترازية لمواجه تأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري،لافتا إلى إن كل باب بالموازنة الخاصة بالدولة يوجد به احتياطات تحسبا لوجود إي أزمات يمكن حدوثها. واسار او ان الدولة قامت بعمل الاصلاح الهيكلي بحيث يتم إحداث اصلاحات قطاعية جذرية من أجل اقتصاد قوي حيث تم البدء بثلاث قطاعات هما الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات لمساهمتهم فى زياده الناتج المحلى الاجمالى