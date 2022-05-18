جامعة أسيوط تشهد انعقاد اليوم العلمى الأول لمكتب التصنيف العلمى الأكاديمى

أسيوط - فريق المحافظات

أطلق الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث فاعليات اليوم العلمي الأول لمكتب التصنيف العلمى الأكاديمى الدولى الذى يقام فى رحاب جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عمر محمود شعبان مدير المكتب والدكتور محمد رائد المدير الاقليمي للذكاء البحثى بهيئة Elsevier والدكتور عمرو ابو الدهب المدير الإقليمي لإفريقيا بهيئة Elsevier ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة الدريس والباحثين والقيادات الإدارية بالجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور احمد المنشاوى أهمية العمل المؤسسي وتضافر قطاعات الجامعة المختلفة في العمل على تحسين ترتيب جامعة اسيوط في التصنيفات الدولية كما اكد على اهمية هذه اللقاءات فى زيادة الوعي بالتصنيف الدولى وآليات اختيار الجامعات ضمن التصنيفات العالمية والتي تعتمد على معايير معتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها أهمها جودة التعليم، وجودة هيئة التدريس, ومخرجات وحجم المؤسسة.

واشار الدكتور عمر ممدوح شعبان إلى أن المكتب يعمل على تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية من خلال الارتقاء بمستوى الأداء عن طريق وضع خطة استراتيجية تنموية لرفع المستوى الأكاديمي للجامعة والعمل على توفير منصة فعالة لكافة هذه التصنيفات، والعمل على بناء كوادر جامعية قادرة على القيام بمهام التصنيف والاعتماد الأكاديمي الدولي الى جانب القيام بجمع وتحليل البيانات المهمة عن الجامعة والخاصة بمعايير التصنيف الأكاديمي للجامعات، وإدخالها أو إرسالها إلى جهات التصنيف الدولي مؤيدة بالوثائق المطلوبة كما يهدف الى نشر ودعم ثقافة التصنيفات العالمية للجامعات داخل جامعة أسيوط بالشكل الذي يعمل على تعزيز وضعها في التصنيف الدولي.

وصرحت الدكتورة يمنى عاطف مقرر اليوم العلمي أن اليوم تضمن جلستين علميتين، الأولى برئاسة الدكتورة انتصار يونس والدكتور يوسف صالح والدكتور حسن رفعت والدكتور جابر مجاهد، ودارت حول عدد من الموضوعات هي مقدمة عن هيئة إلسيفير وقواعد بيانات سكوبس وسايفل، وعرض تحليلي لموقع جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية، ونقاط الضعف والقوة في الأداء البحثي لجامعة أسيوط، تشجيع البحث العلمي النزيه ورفع تصنيف الجامعة وجهان لعملة واحدة، وحاضر فيها الدكتور محمد رائد والدكتور عمرو أبو الدهب والدكتور محمود عبد العليم مدير لجنة الأخلاقيات العلمية المركزية بالجامعة.

بينما عقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عزت عبد المنعم والدكتور إيهاب فوزي والدكتور محمود عبد المعطي والدكتور جمال بدر، وتضمنت محاضرتين الأولى بعنوان جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية المختلفة للدكتور أحمد المنشاوي، والثانية بعنوان الهوية الإلكترونية لعضو هيئة التدريس للدكتورة نهى عثمان مدير مكتب التوثيق العلمي بكلية الطب.