اليوم السابع
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نائبة الأمم المتحدة تجتمع مع رئيس كينيا ورئيس وزراء كندا لتعزيز التنمية المستدامة

الأحد، 26 يونيو 2022 10:47 ص
نائبة الأمم المتحدة تجتمع مع رئيس كينيا ورئيس وزراء كندا لتعزيز التنمية المستدامة امينه محمد نائبة امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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اجتمعت أمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة، مع الرئيس كينياتا رئيس كينيا، حيث أطلعته على عمل مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية، وناقشت الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة والسلام الدائم في منطقة شرق إفريقيا.

كما أجرت مناقشات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك على جانب مؤتمر حول أهداف التنمية المستدامة في رواندا.

كما زارت نائب الأمين العام للأمم المتحدة مشروع بحث عن المواهب على مستوى رواندا تدعمه الأمم المتحدة، ويهدف إلى تحديد ودعم الروانديين الشباب والموهوبين في صناعة الفنون الإبداعية.

 

 

 

 


الأمم المتحدة

جوتيريش

كينيا

التنمية المستدامة



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