نائبة الأمم المتحدة تجتمع مع رئيس كينيا ورئيس وزراء كندا لتعزيز التنمية المستدامة

كتبت : هند المغربي

اجتمعت أمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة، مع الرئيس كينياتا رئيس كينيا، حيث أطلعته على عمل مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية، وناقشت الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة والسلام الدائم في منطقة شرق إفريقيا.

كما أجرت مناقشات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك على جانب مؤتمر حول أهداف التنمية المستدامة في رواندا.

كما زارت نائب الأمين العام للأمم المتحدة مشروع بحث عن المواهب على مستوى رواندا تدعمه الأمم المتحدة، ويهدف إلى تحديد ودعم الروانديين الشباب والموهوبين في صناعة الفنون الإبداعية.