مصرع زوجين فى حادث انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية

لقى زوج وزوجته مصرعهما نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلها زوجين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف الاسماعيلية.

واسفر الحادث عن مصرع كلا من "نصر.ا.ا"52 عام مقيم بورسعيد و"حسنية.ف.ا"45 عام مقيمة نفس العنوان وعلى الفور تم نقل المتوفين إلى مشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.