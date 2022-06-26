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مدير هيئة الإسعاف ببنى سويف يتفقد تمركز السيارات أمام لجان الثانوية العامة

الأحد، 26 يونيو 2022 11:37 ص
مدير هيئة الإسعاف ببنى سويف يتفقد تمركز السيارات أمام لجان الثانوية العامة مدير هيئة الإسعاف المصرية ببنى سويف يتفقد تمركز السيارات
بنى سويف- هانى فتحى

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تفقد الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الأحد، جاهزية هيئة الإسعاف المشاركة في تأمين امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة، بعد الدفع بـ53 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية، ورفع درجة الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات من داخل اللجان.

وأضاف مدير هيئة إسعاف بني سويف، أن سيارات الإسعاف المشاركة في تأمين لجان الثانوية العامة، مجهزة بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة في حالات توقف القلب، بالإضافة للمشاركة في غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة، طوال فترة أيام الامتحانات

 


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