وائل سرحان رئيسا لنقابة العاملين بالإسعاف بـ86% من أصوات الناخبين

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية فوز وائل سرحان برئاسة النقابة العامة بنسبة 86% من الأصوات المشاركة بعمليات التصويت.

وقال إبراهيم الجمل عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف إن القوائم النهائية للمرشحين لمجلس إدارة النقابة للدورة النقابية 2022 / 2026، والتى أعلنتها اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية ، أوضحت حسم كل مقاعد عضوية مجلس النقابة بالتزكية، حيث إن المتقدمين لعضوية المجلس لم يتجاوز عددهم المسموح به قانونا، وبذلك فإن المجلس القادم سيتشكل بالتزكية من جميع المتقدمين وعددهم 14 عضوا.

وأشار إلى أن انتخابات اللجان النقابية البالغ عددهم 25 لجنة، قد انتهت فى المواعيد المقررة وتم إيداع أوراقهم بمديريات القوى العاملة وتتسلم مجالس إدارات اللجان المنتخبة أعمالها بعد نشر نتائج الانتخابات فى 30 / 6 / 2022.

وأضاف الجمل: أن النقابة العامة ستبدأ تشكيل المجلس وإجراءات الإيداع لدى وزارة القوى العاملة بعد إعلان النتيجة النهائية، وسيتم تحديد مواعيد للاجتماع بمجالس إدارات اللجان المنتخبة لاعتماد برامج و خطط العمل خلال الفترة القادمة للعمل على تحقيق طموحات العاملين بهيئة الإسعاف.

من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.