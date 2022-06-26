اليوم السابع
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مدير تعليم الخارجة يكرم موجهى الصفوف الأولى لجهودهم فى دعم الطلاب.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 03:21 م
مدير تعليم الخارجة يكرم موجهى الصفوف الأولى لجهودهم فى دعم الطلاب.. صور مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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كرم وصفي حسن عبد الموجود مديرعام الإدارة التعليمية بالخارجة في محافظة الوادي الجديد ، موجهي الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية بحضور مدير إدارة التعليم الإبتدائي ومدير المرحلة وموجه أول الصفوف الأولى والتنسيق والعلاقات العامة،ذلك لتميزهم في أداء عملهم والمشاركة الفعالة في خدمة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة.

شمل التكريم  عطيات كمال الدين حسن، موجه أول منظومة الصفوف الأولى بالإدارة و جيهان مختار احمد موجه شامل للصفوف الأولي،وعزة حسن وهبة موجه شامل،ونجلاء عمر عبدربه موجه شامل. محمود محمد محمود موجه شامل ووجه مدير عام الإدارة الشكر والتقدير لأسرة توجيه الصفوف الأولى مثمناً الجهد المبذول طوال العام الدراسى مع إدارة التعليم الابتدائي لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (1)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (1)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (2)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (2)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (3)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (3)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (4)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (4)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (5)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (5)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (6)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (6)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (7)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (7)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (8)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (8)

 

مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (9)
مدير عام تعليم الخارجة يكرم موجهي الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم فى دعم الطلاب (9)

 

 

 


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