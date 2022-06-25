استكمال تنفيذ مبادرة "باب رزق" لتمويل المشروعات الصغيرة بقرى مركز الخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ مبادرة "باب رزق" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القرى التابعة لمركز الخارجة وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي تحت إشراف المحاسب عبد الجابر محمد رئيس قطاع الصعيد بالبنك حيث يتيح البنك قرض للشباب ويبدأ من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، لاستخدامه في المشروعات البسيطة .

وكان علاء رزق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، دشن مؤخراً مبادرة "باب رزق" بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ووفد من قيادات البنك وهيئة تنمية الصعيد وذلك بمقر قاعة الاجتماعات المركزية بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ الوادي الجديد أن مبادرة باب رزق من أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك مؤخرًا لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق أعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

أضاف المحافظ أن مبادرة "باب رزق" بدأت منذ عام ويتيح قرض لأي سيدة تعمل من داخل منزلها ويبدأ من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، لاستخدامه في المشروعات البسيطة مثل تربية الطيور أو المواشي أو أي حرفة أو تجارة البوص والعلف، والغرض من المبادرة هو خلق فرص عمل جديدة للمرأة الريفية، حيث يستحوذ الصعيد على النسبة الأكبر من القروض للسيدات بما يعادل 85% أي 6430 مواطنا بقرى حياة كريمة.