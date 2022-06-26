محامى رشوان توفيق: دفاع ابنة الفنان يرغب فى إطالة أمد التقاضي

كتب سليم على

أكد الدكتور مجدى مهران دفاع الفنان رشوان توفيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دفاع أية الله رشوان توفيق ابنة الفنان الكبير، يرغب فى إطالة أمد التقاضي والمراوغة، حيث لم يتقدم بأصل صحيفة الاستئناف الخاصة بدعوى الحكم لصالح الفنان رشوان توفيق برفض دعوى ابنته، والتى تطالب فيها ببطلان قسمة شالهيات رأس سدر.

وأضاف مهران، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 21 سبتمبر المقبل، لحين ورود أصل صحيفة الاستئناف المقدم من دفاع ابنة الفنان.

وأشار مهران، إلى أن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة". وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكان وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى”.