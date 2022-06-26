محافظ كفر الشيخ: توريد 234 ألف و712 طن قمح بـ 23 منفذا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى المنافذ والصوامع، والمطاحن والشون والهناجر، البالغ عددها 23 منفذاً بمدن وقري المحافظة، التابعين للجهات المسوقة للقمح وهي، الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المحافظ، في بيان له، إن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم الأحد، بلغت234 ألف و712 طن 228كيلو قمح، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة المتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح المحلي والمرور عليها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.