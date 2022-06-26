اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 04:44 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق شرق وغرب العاصمة.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 04:41 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق شرق وغرب العاصمة.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة امتداد طريق صبري القاضي، المار أمام سوق الجملة، ومنه طريق محلة موسى وسخا، والذي سيشهد أعمال تطوير خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من رصف أعمال التوسعة، لربط غرب المدينة بغربها عن طريق سخا وطريق مسار العائلة رافد الطريق الدولي، لتخفيف الضغط عن منطقة وسط المدينة، والقضاء على الزحام المروري.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور عميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمقدم شريف عبود، وكيل إدارة المرور.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التوسعة بشارعي البنوك، والأعمال الجارية للربط بين المحور الشرقي والمحور الغري، ورافدي الطريق الدولي الساحلي" طنطا كفر الشيخ"، " كفر الشيخ المحلة"، إضافة لأعمال التوسعة بشارع الـ47، وعدد من الشوارع، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال ليتم البدء في رصف تلك الطرق.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بالانترلوك  بعدد من المناطق ، وخاصة بشارع عبد الهادي راضي والمار أمام مبنى المحافظة وميدان النصر، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشجير.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب ن تفقدات المحافظ
جانب ن تفقدات المحافظ

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع
محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع

 

 

 

 


كفر الشيخ

توسعة شوارع

أعمال رصف

الرصف بالانترلوك

شارع البنوك

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