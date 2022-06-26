شاهد.. منديل بوسي "عروس الجنة" بكفر الشيخ صممته خصيصا لعقد القران قبل وفاتها

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف محسن كامل أبو أحمد، شقيق عروس الجنة "بوسي" والتي توفيت أثناء كتب كتابها بمنزلهم بقرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن تصميم شقيقته منديل عقد القران والذي يحمل آية كريمة واسم خطيبها واسمها ودعاء لهما، ويحمل المنديل كلمات تدل على الحب وقوة الارتباط بين شقيقته وخطيبها أحمد.

وأصاف محسن في أعلى المنديل كتبت الآية ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وأسفل الآية الكريمة كتب "أحمد" "بوسي" وبين الاسمين وضعت وردة وكلمة تدل على حبهما"، "تعاهدنا على السير معاً"، وبعدها كتب دعاء "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير".

وقال محسن، نحن نشعر بأننا نعيش في كابوس مخيف ولم نستيقظ منه حتى الآن، وأرجو من الجميع أن يتوجه بالدعاء لله أن يرحم شقيقته ويلهمهم ويلهم خطيبها الصبر، لأنه أكثر المتأثرين بوفاتها.