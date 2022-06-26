محافظ قنا ينتقل لمعاينة منزل أسرة ويأمر بتوفير وحدة سكنية بديلة.. صور

قنا- صابر سعيد

انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى موقع منزل المواطن الكائن بمنطقة نجع نصرالله بمدينة قنا، والذى تم إزالته سابقا، وذلك لمعاينة المنزل على أرض الواقع، رافقه طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وكلف محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية للمدينة بتوفير وحدة سكنية مناسبة ونقل الأسرة للإقامة بها مؤقتا، كما كلف مسئولى التضامن الاجتماعى بعمل بحث اجتماعى للأسرة لبيان مدى أحقيتها في تقديم الدعم والمساعدة، تمهيدا لإعادة بناء المنزل من خلال إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وعودة الأسرة للإقامة به مرة أخرى، مؤكدا أننا حريصون على حل مشاكل أبنائنا المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم لأنهم مسئوليتنا جميعا.

وعبر أفراد الأسرة ،عن فرحتهم الغامرة بزيارة محافظ قنا لهم، واهتمامه بشكوتهم، وحرصه على إيجاد حل فورى لها ، وقدموا له جزيل الشكر والتقدير على تلبية احتياجات المواطنين البسطاء .

جدير بالذكر أن المنزل كان مبنى بالطوب اللبن، وتم إزالته حفاظا على حياة المواطنين ، وذلك بناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتى أقرت عدم صلاحية المبنى وخطورته على المقيمين به والمارة ، وتم اصدار قرار إزالة للمنزل وتم إزالته منذ أسابيع.



محافظ قنا ينتقل لمعاينة منزل أسرة (1)



محافظ قنا ينتقل لمعاينة منزل أسرة (2)



محافظ قنا ينتقل لمعاينة منزل أسرة (3)