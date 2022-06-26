محافظ سوهاج: المجتمعات العمرانية توافق على إنشاء "مدينة جرجا الجديدة"

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن موافقة مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية" برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إنشاء جهاز تنمية "مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية مساحة 10297 فداناً .

وأوضح محافظ سوهاج أنه من المقرر أن يتم إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد " مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأشار الفقي، إلى أن الموقع المقرر لإقامة "مدينة جرجا الجديدة" يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوى الحر (الطريق الغربي) غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.

ولفت إلى أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف إلى إقامة تجمعات حضرية مخططة، بجانب دعم التكامل مع الأنشطة السياحية والاقتصادية والعمرانية فى إقليم جنوب الصعيد، واستغلال الظهير الصحراوى لتنمية محافظة سوهاج، من خلال إعطاء دفعة قوية لمراكز النمو فى الظهير فى شكل مراكز (صناعية – لوجستية – خدمات إقليمية).