اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة ونسبة الحضور 99%

الأحد، 26 يونيو 2022 01:13 م
محافظ بنى سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة ونسبة الحضور 99% الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام  أعمال امتحانات الثانوية العامة والتي استؤنفت " اليوم" بامتحان المواد الأساسية التي تضف إلى المجموع ، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية بنسبة حضور 99% من إجمالي المتقدمين للامتحان "نظامي ومنازل" والذين يزيد عددهم عن 18 ألف طالبة وطالبة بالقسمين العلمى والأدبي داخل 53 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، على استمرار توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها، فضلا عن الإتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية والمحافظة والوزارة ، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة ، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها،مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن باستمرار المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات ، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

من جانبه أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات ، والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ، ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري والفعال مع أية مستجدات مع التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء  أعمال الامتحانات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية ، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.


امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان اللغة العربية

امتحان

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانوية العامة امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة