محافظ المنوفية يتفقد ممشى الشهداء الجديد بعد التطوير.. صور

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمركز ومدينة الشهداء ، تأتى تلك الجولة فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات ميدانية مستمرة للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن ، رافقه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية لممشى الشهداء الجديد عقب انتهاء تطويره " فى المرحلة الثانية " بطريق النصر " جسر المشروع سابقاً " بطول (800 )م والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بهدف الارتقاء بالمظهر الحضارى العام ، واشتملت أعمال التطوير على تركيب برجولات مزودة بفوانيس ديكورية ، وكاميرات مراقبة ، ونجيلة طبيعية ، وأعمدة ديكورية حديثة ، ومقاعد للمواطنين ، والذى يعد متنفسا هاماً ومنتزها رئيسياً لأهالى المدينة .

وخلال تفقده للممشى وجه المحافظ رئيس المدينة بالحفاظ على مكتسبات تطوير الممشى ليظل محتفظا برونقه الحضارى وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية المظهر الجمالى العام.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء السوق الحضارى و حديقة الطفل بشارع النصر والمقام على مساحة طولية ما يقرب من ( 600 ) متر بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 مليون جنيه ، ويضم المشروع حديقة الطفل الجديدة وموقف سيارات نموذجى وسوق حضارى مكون من ( 32 باكية) ، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة (42) محل تجارى مزودة بأسقف معلقة وكشافات إنارة ، وخلال تفقده لمنطقة ألعاب الأطفال بحديقة الطفل وجه المحافظ رئيس المدينة بتخصيص كشك للمشرفين على إدارة الحديقة لضمان استمرارية الحفاظ عليها مع تهذيب الأشجار بصفة دورية وزراعة عدد (20) شجرة مظلة على جانبى الحديقة، كما وجه بتحسين مستوى التهوية بالسوق الحضارى للتخفيف من أجواء ارتفاع الحرارة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجى بمقر الوحدة المحلية بمدينة الشهداء عقب الإنتهاء من أعمال التوسعة والتطوير به ، وقد تضمنت أعمال التطوير بالمركز إنشاء صالة لإستقبال المواطنين مزودة بكاميرات المراقبة وزيادة عدد منافذ تقديم الخدمات من (9) إلى (14) منفذ جديد ، بالإضافة إلى وجود شباك للاستعلامات لتقديم الخدمات المميكنة والمتنوعة للجمهور، وخلال تفقده للمركز التكنولوجى تابع المحافظ إنتظام سير العمل بالمركز وأجرى حوارا مفتوحا مع مسئولى وموظفى المركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين من استقبال الطلبات والشكاوى والإعلانات وتلقى الاستفسارات المتنوعة للمواطنين ، وكذا الخدمات المقدمة لذوى الهمم، ووجه المحافظ مسئولى تراخيص الإعلانات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين والشركات لتسريع إجراءات استخراج التراخيص اللازمة .

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية منفذاً لبيع اللحوم بمدينة الشهداء، واطمئن المحافظ على الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، وأكد المحافظ على أن هناك خطة متكاملة للتوسع فى إقامة العديد من المعارض و المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز المحافظة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك بهدف توفير اللحوم وكافة السلع الغذائية، موجهاً رئيس المدينة بتفعيل التنسيق مع مسئولى التموين لإحكام الرقابة ومراجعة كافة الأسعار والتشديد بالإلتزام بالبيع بالأسعار المعلنة للحفاظ على حقوق المواطنين، وشدد على مسئولى الطب البيطرى بضرورة التأكد بصفة مستمرة من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها، مؤكداً على ضرورة التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ التى تسهم فى إحداث التوازن فى الأسعار بكافة المنتجات المعروضة بالأسواق.



المركز التكنولوجى