محافظ المنوفية يفتتح مدرسة اللواء مصطفى شنيشن الرسمية للغات

المنوفية- فريق المحافظات

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة تلا، وذلك للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين واستمراراً لاحتفالات المنوفية بعيدها القومي، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومدير الإدارة التعليمية بتلا.

بدأ المحافظ جولته بإفتتاح مدرسة اللواء مصطفى حلمى شنيشن الرسمية للغات للتعليم الأساسى "إنشاء جديد" باستثمارات تجاوزت 9 ملايين جنيه بإجمالى 32 فصلا دراسيا، وتفقد المحافظ الدور الأول والثانى وصالة متعددة الأغراض والملعب ومحيط المدرسة، وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.

كما افتتح المحافظ مدرسة بمم الإبتدائية "إحلال كلى" بتكلفة تزيد عن 8 ملايين جنيه بإجمالى 32 فصلا دراسيا، حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وتفقد عدد من الفصول الدراسية لرياض الأطفال وكذا فصل رياض الأطفال المجهز لذوي الهمم ومحيط المدرسة، واستمع المحافظ لفقرة شعرية من إحدى طلاب رياض الأطفال، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

وقد أكد محافظ المنوفية حرص الدولة على الإهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

واستمع المحافظ لشكوى مواطن يلتمس فتح إمتداد شارع جانبى بجوار المدرسة لخدمة أهالى القرية، وكلف المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور بهذا الشأن والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال جولته بتلا، شدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع القائمين على أعمال تطوير طريق تلا- طنوب وسرعة الانتهاء من توريد أعمدة الإنارة الجديدة ، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بكورنيش ترعة البتانونية ، ووجه رئيس المدينة بإعداد مقترح لتطوير سور الكورنيش من خلال تزويده بفوانيس ديكورية وتكثيف الإضاءة لإضفاء مظهر جمالى ، فيما كلف المحافظ رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد شهدت تطوراً كبيراً في قطاع التعليم، فقد بلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع خلال الثماني سنوات بلغ 2 مليار و835 مليون جنيه وتم إنشاء ما يقرب من 221 مدرسة وصيانة ورفع كفاءة ما يقرب من 220 مدرسة، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.