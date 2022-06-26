محافظ المنوفية يتفقد المجمعات الخدمية والزراعية بكفر عشما والوحدة الصحية بالعراقية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات الخدمية بالشهداء تمهيدا لتسليمها ودخولها الخدمة ، رافقه خلال الجولة مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس المدينة ، حيث تفقد محافظ المنوفية مجمع خدمات كفر عشما والمقام على مساحة 1000 متر ، والمجمع الزراعي بمساحة 600 متر، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الإنتهاء من التسليم الإبتدائي تمهيدا لبدء دخولهم الخدمة ليصبح إجمالي عدد المجمعات الخدمية والزراعية التي تم استلامها (5) مجمعات بقرى ( كفر عشما ، ساحل الجوابر ، زاوية البقلى ، زاوية الناعورة ، دراجيل ) ، هذا ويضم المجمع الخدمى مقرات خدمية متنوعة تشمل ( وحدة محلية ، مجلس شعبى محلى ، مكتب تموين ، بريد، سجل مدنى ، شهر عقارى ، مركز تكنولوجى به 17 شباك منهم 3 لذوي الهمم ).

كما يشمل المجمع الزراعى (وحدة بيطرية ، إرشاد زراعى ، جمعية زراعية ) ، مؤكدا بأن اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة المشروعات وإجراءات التسليم تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء المعاينات الفورية لباقى المشروعات بكافة القطاعات ضمن المبادرة لتلافي الملاحظات تمهيدا للتسليم الإبتدائى ، هذا وقد حرص محافظ المنوفية على الاستماع لعدد من طلبات المواطنين أثناء جولته موجهاً باتخاذ الحلول الفورية التى تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومصالحهم ، حيث استمع لتضرر أحد المواطنين من تواجد تراكمات القمامة على جسر النيل بقرية طنوب ، وعلى الفور وجه وحدة التدخل السريع برفع تلك التراكمات حفاظا على الشكل الحضارى.

وفى ذات الإطار ، تفقد محافظ المنوفية مركز الشباب بالعراقية وذلك ضمن (13) مركزا للشباب تم الإنتهاء من تطويرهم ورفع كفائتهم وتسليمهم لمديرية الشباب والرياضة ، حيث وجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بسرعة اتخاذ اللازم نحو توريد التجهيزات وفرش مراكز الشباب التى تم الإنتهاء من رفع كفائتها واستلامها تمهيدا لدخولهم الخدمة وتقديم خدمات رياضية للشباب من أبناء القرية ، فيما تفقد المحافظ وحدة الإسعاف المقامة على مساحة (224م) وتم التسليم الإبتدائى لمرفق الإسعاف ودخولها الخدمة ، وكذا تفقد أعمال التشطيبات الداخلية النهائية وتشطيب الواجهات بالوحدة الصحية بالعراقية على مساحة (1600) م بنسبة تنفيذ بلغت (80%) ، وأوضح رئيس المدينة إلى أنه جارى إنشاء (12) وحدة ومركز طبى جديد بنطاق مركز الشهداء لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للأهالى ، فضلا عن إستلام (5) وحدات صحية بعد تطويرهم ورفع كفائتهم.

كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بطريق " 25 " ( كفر عشما/ العراقية / منشأة سلطان) بطول 5 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث تم الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة وجارى رفع نواتج التطوير بالطريق وتمهيده لفرد طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف ، وقد وجه المحافظ القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لإنتهاء المشروع .

وقد استكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالموقف النموذجى "العراقية/شبين الكوم" المقام على تغطية ترعة منية الواط بمساحة (295) م2 عبارة عن ثلاث حارات وغرفة ادارة ودورات مياه ويسع (15) سيارة تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ، وخلال تفقده للأعمال الإنشائية بالموقف وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات المحيطة بالموقف وتوسعته حتى نهاية الشارع ليضم (6) باكيات ليسع (30) سيارة لخدمة الاهالى، كما أشار المحافظ إلى حرصه المستمر على تبنى رؤية طموحة لإقامة العديد من الأسواق والمواقف النموذجية البديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقعها نحو الأفضل تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .