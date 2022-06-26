اليوم السابع
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محافظ المنوفية: غرف عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 12:57 م
محافظ المنوفية: غرف عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات.. صور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – فريق المحافظات

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة بمم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة تلا ، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة تلا ، بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

اطمئن المحافظ على سير الامتحانات ، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فوراً، موجهاً بضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الإنتهاء من الإمتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام ومصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تجهيز (108) لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال  (34) ألف و (521) طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن الانتهاء من تجهيز (22) استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ، وقد تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان.

جدير بالذكر أن مدرسة بمم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة تلا إحدى مدارس لجنة زكاة بمم ( إنشاء جديد ) وتضم (12) فصل دراسى بتكلفة إجمالية (6) مليون جنيه.

 

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة

 

محافظ المنوفيه فى اللجان
محافظ المنوفيه فى اللجان

 


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