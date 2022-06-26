اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

34 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية فى المنوفية.. لايف

الأحد، 26 يونيو 2022 08:23 ص
34 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية فى المنوفية.. لايف الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، حيث يؤدى 34 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة اليوم مادة اللغة العربية وسط تواجد أمنى مكثف .
 
وكانت حالة من الفرحة سادت بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، وذلك عقب أداء امتحان اليوم الأول والثانى  لسهولة مادة الدين والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء.
 
 
وتتابع الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية انتظام سير العملية الامتحانية بلجان امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية بحضور جميع أعضاء الغرفة وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية تجاوزات وإزالة أية معوقات تؤثر بالسلب على حسن سير الامتحانات لمنع تكرارها والاطمئنان على نسب الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية باللجان .
 
حيث انتهت بهدوء منذ قليل أعمال امتحانات اليوم الأول من اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع دون مشاكل باللجان أو المحيط الخارجي لها.
 
مشيرة إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.
 
IMG20220626074940
 

 

IMG20220626074942
 

 

 

امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة