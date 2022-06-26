34 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية فى المنوفية.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، حيث يؤدى 34 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة اليوم مادة اللغة العربية وسط تواجد أمنى مكثف .

وكانت حالة من الفرحة سادت بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، وذلك عقب أداء امتحان اليوم الأول والثانى لسهولة مادة الدين والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء.

وتتابع الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية انتظام سير العملية الامتحانية بلجان امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية بحضور جميع أعضاء الغرفة وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية تجاوزات وإزالة أية معوقات تؤثر بالسلب على حسن سير الامتحانات لمنع تكرارها والاطمئنان على نسب الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية باللجان .

حيث انتهت بهدوء منذ قليل أعمال امتحانات اليوم الأول من اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع دون مشاكل باللجان أو المحيط الخارجي لها.

مشيرة إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.