محافظ القليوبية يتفقد كورنيش مدينة بنها والشوارع ويوجه بحملة لإزالة الإشغالات

القليوبية- إبراهيم سالم

أجرى، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية تفقد خلالها كورنيش مدينة بنها بمنطقة الفيلات، حيث وجه المحافظ بالتنسيق لشن حملة مكبرة لازالة أي من مظاهر التعدي والإشغالات خاصة من المحلات والكافيهات الموجودة علي الكورنيش والتي تستغل أرصفة المشاه وتغلق الشوارع الجانبية المؤدية لمنطقة الفيلات، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المحلات التي تستغل الشارع العام وتتسبب في عرقلة المرورية مؤكدا أنه لن يسمح بأي اشغالات أو مظاهر عشوائية.

كما وجه المحافظ، بتحرير محضر لأحد الكافيهات قام بإزالة عامود مخصص لإشارة المرور والعلامات الإرشادية ومحضر آخر لأحد المحلات قام بسرقة التيار الكهربي وعمل واصلة عشوائية، حيث شدد المحافظ بضرورة التنسيق مع المرور وشرطة الكهرباء لاكتشاف تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

كما تابع الهجان، أعمال النظافة والتجميل بكورنيش مدينة بنها والممشى الموجود به لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفسا لائقا وحضاريا للمواطنين، والتقى بعمال النظافة والمشرفين بالكورنيش ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال، مؤكدا على توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على النزول للشارع والاهتمام بقطاع النظافة والتجميل على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، على حرص المحافظة على خلق أماكن متعددة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدن مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتطوير كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال الحفاظ على نظافة الكورنيش والشوارع وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة والتعامل بإيجابية مع أي مواطن يقوم بسلوك غير حضاري ويلقي القمامة على الأرض.



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش مدينة بنها (1)



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش مدينة بنها (2)



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش مدينة بنها (3)



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش مدينة بنها (4)



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش مدينة بنها (5)