محافظ القاهرة يتفقد أعمال امتحانات الثانوية العامة بالبساتين

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة طه همام الرسمية لغات التابعة لإدارة البساتين التعليمية والتى تضم 421 طالب وطالبة.

وحرص محافظ القاهرة علي متابعة عملية دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم وطالبهم بالالتزام بالعلامات الارشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم ، كما تفقد بعض لجان الامتحان داخل المدرسة ، حيث اطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وخلال زيارته للمدرسة طالب محافظ القاهرة أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبناءهم إلي مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان حفاظاً علي سلامتهم ، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية خاصة وأن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لخروج امتحانات الثانوية على أفضل صورة .

كما طمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 105966 طالب وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 297 لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى 57357 ، منهم 31323 طالب وطالبة علمى علوم ، و20747 طالب وطالبة علمى رياضة ، و46522 طالب وطالبة أدبى بإجمالى 97962 طالب وطالبة بالإضافة إلى 8304 طالب وطالبة بالمدارس الدولية .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وعقب تفقده للجان إلتقى محافظ القاهرة مرة أخرى بأولياء الأمور وطمأنهم على أبنائهم وأنهم بدأوا أداء الإمتحان فى جو هادىء وتم توفير كافة عوامل الراحة لهم .