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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية.. والإجابة فى البابل شيت

الأحد، 26 يونيو 2022 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية.. والإجابة فى البابل شيت طلاب الثانوية العامة- أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة فى التاسعة صباحاً أداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث يتسلم الطالب كراسة الأسئلة والبابل شيت وكتيب المفاهيم، حيث يعقد الامتحان وفق نظام الأوبن بوك أو الكتاب المفتوح ويعتبر مجلد المفاهيم بديل للكتاب والتابلت ويتضمن المفاهيم والقواعد التى يحتاجها الطالب.
 
ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحانات المواد الدراسية الأساسية، بداية من اليوم الأحد، حيث يؤدى الطلاب الاختبار فى مادة اللغة العربية، بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 60 سؤالاً على أن تكون الإجابات فى كراسة البابل شيت.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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