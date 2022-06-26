محافظ الفيوم يوجه برفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل

الفيوم- رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" للعام الدراسي 2021/2022 بعددٍ من مدارس مركز سنورس، وذلك للاطمئنان علي سير عملية الامتحان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحان في سهولة ويسر، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي بإسم المحافظة.

شملت الجولة تفقد لجان الشهادة الثانوية العامة بمدرسة مجمع سنورس للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالعاطي، التابعتين لإدارة سنورس التعليمية، حيث اطمأن المحافظ على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن على توافر التهوية والإنارة الكافية داخل اللجان، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وتوافر بوابات التعقيم الذاتي.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب في جميع لجان الامتحان بمختلف المدارس، حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، فضلاً عن توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات اللذين حضروا للامتحان بدون كمامة.

وأكد "الأنصاري" علي متابعة سير عملية الامتحانات يومياً، لتلاشي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لرفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية، ورفع كفاءة مستوي النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، وعدم السماح بوجود الأسواق أو مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف اللجان، كما تواصل مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بغرفة العمليات المركزية بالوزارة

وأكد المحافظ، على مسئولي غرفة العمليات باستمرار العمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بشتى الإدارات التعليمية، مشدداً على سرعة الرد على أية شكاوى والتدخل الفوري لتذليل كافة العقبات، لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة العربية وهي أولي المواد المضافة للمجموع، في عدد 42 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة. تضم 16 ألف و734 طالب وطالبة.



محافظ الفيوم يوجه برفع كفاءة محيط لجان الثانوية (1)