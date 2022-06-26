محافظ الشرقية يُقرر إنشاء وحدة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ( 9436 ) لسنه 2022 م بإنشاء تقسيم تنظيمى تحت مسمى ( وحده تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين) تتبع إداره المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

أوضح المحافظ أن الوحدة تختص بمواجهة تداعيات الإشغالات ورفعها فور إكتشافها والحفاظ على الطريق العام لتسهيل حركة المارة من المواطنين وفرض الإنضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين طبقاً للقانون.

منع سير مركبات التوك توك وعربات النقل البطيء فى الشوارع الرئيسيه غير المسموح بها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونيه المعمول بها حيالهم.

التصدى بكل حزم لنباشى صناديق القمامة والتحفظ على وسيله النقل ( التروسيكل وغيرها من وسائل نقل المخلفات) واتخاذ الإجراءات القانونية

القضاء على ظاهرة إزعاج المواطنين من إستخدام مكبرات الصوت بالتوكتوك والتروسيكل والدرجات البخارية ومصادرته

تنفيذ القرارات الصادرة فى المواعيد المقرره لغلق الورش والمحال التجارية والمقاهى والأنشطة، فيما عدا الأنشطة المستثناه.

كما قرر المحافظ تشكيل فريق عمل من العاملين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة، على أن يتم إعاده توزيعهم على المناطق بشكل دورى ومباشرة أعمالهم بالتناوب على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط فى الشارع.

أشار محافظ الشرقية إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشان نظام الإدارة المحليه ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهم ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذيه ، وعلى القانون رقم 140 لسنه 1956 بشأن الإشغالات العامة ، وعلى القانون رقم 121 لسنه 2008 بشأن المرور ولائحته التنفيذيه ، وعلى القانون رقم 38 لسنه 1967 بشأن النظافه وتعديلاته ، على قانون البيئه رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009م.

على جانب آخر، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر وتتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائيا.

وفى هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ لحضور مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظة ومديريات (التربية والتعليم - الصحة - الزراعة) وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الفرع والجهات المشاركة لتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده .

ومن جانبه أشار نائب المحافظ إلى أهمية وضع الأطر السليمة لمعالجة قضية الأمية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة لمواجهة تلك القضية القومية التى تعوق حركة التنمية، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين هيئة تعليم الكبار والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.

قام بتوقيع بروتوكولات التعاون سعد الفرماوى السكرتير العام و محمد رمضان وكيل وزاره التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة و عمرو شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية.