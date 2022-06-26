محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس جنوب الجيزة والعجوزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، عدداً من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة ، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان وتذليل كافة العقبات وتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات المنظمة والتى من بينها عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة والاجهزة الرقمية .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي العجوزة الإعدادية الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية والجيزة الإعدادية للبنين بجنوب الجيزة .

وأكد محافظ الجيزة انه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب توفير زجاجات مياة الشرب للطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد أداء الإمتحانات .

كما تفقد محافظ الجيزة غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للتأكد من أنتظام سير العمل بها ورصد اى مواقف طارئة ترد من الإدارات التعليمية وسبل التعامل معها وحلها .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع علي مدار اليوم وبالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم سير الإمتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها علي الفور والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب .

وبعث المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحان .

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعياً بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان والتواجد الميداني على مدار اليوم لإزالة أي مصادر للضوضاء .

ومن جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية يؤدى بها 78 الف و 777 طالب وطالبة الإمتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة ما بين 14 الي 18 طالب إلي جانب توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة مع المتابعه اليومية مع الإدارات التعليمية لسرعه التعامل مع اي معوقات .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ و محمد نور السكرتير المساعد و تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العجوزة وجنوب ورئيس هيئة النظافة والتجميل .