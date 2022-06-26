اليوم السابع
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التعليم تضبط 7 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الأحد، 26 يونيو 2022 11:27 ص
التعليم تضبط 7 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ضبط عدة حالات غش اليوم بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة تصل قرابة 7 حالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحانات المواد الدراسية الأساسية، بداية من اليوم الأحد، حيث يمتحن الطلاب فى اللغة العربية، بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 60 سؤالاً على أن تكون الإجابات فى كراسة البابل شيت.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

 


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