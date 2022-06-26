محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية.. صور

أسيوط – هيثم البدرى ماهر البهنساوي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاحد، حفل تسليم تأشيرات الحج للفائزين من ابناء المحافظة بالقرعة الالكترونية العلنية لحج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1443 هـ -2022 م ، واجراء اختبارات pcr الخاصة بالسفر وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط ، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الاقليم ، بحضور فضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية و الحجاج الفائزين بالقرعة الالكترونية لحج الجمعيات الاهلية ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية .

و بدأ الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة ايات من القران الكريم لفضيلة الشيخ جمعة سليم ، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الذى رحب فيها بالحضور متمنيا لهم التوفيق والسداد فى رحلتهم المباركة ،معلنا تقديم كافة سبل الدعم وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيراً إلي تواجد وفداً من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى .

كما سلم المحافظ – خلال الاحتفال – تأشيرات الحج لعدد 90 حاج من الفائزين بالقرعة بالاضافة الى تسليمهم بعض الهدايا المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى وسط فرحة وسعادة من جميع الحضور الذين بادروا بترديد " لبيك اللهم لبيك " واطلقوا الزغاريد ابتهاجا بهذا المناسبة ، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الوزير المحافظ وجميع الحضور .

وتابع المحافظ أعمال اجراء اختبارات pcr ومسحات فيروس كورونا لجميع الحجاج المسافرين للاطمئنان على حالتهم الصحية واستكمالا لاجراءات السفر .

واستعرض الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة ، فضل فريضة الحج وفضائلها والمنافع الكثيرة الدينية، والدنيوية ومغفرة الذنوب لانه من أفضل الأعمال والقربات عند الله داعيا المولى عز وجل ان يرزقنا حج بيته وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وان يتقبل من حجاج بيت الله الحرام ، كما قام بالاجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الحجاج .

وقدم محافظ اسيوط ، التهنئة لجميع الحجاج المشاركين فى حج هذا العام وفوزهم بتأدية فريضة الحج ، قائلاً ان 90 حاجاً من ابناء المحافظة قد فازوا فى القرعة الالكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443-2022 ، والتى اجرتها وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة والتي تنطبق عليهم الشروط طبقا للقواعد المنظمة لذلك ، مشيرا الى انه تم تكليف مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لانهاء كافة الاجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج ، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة وان يوفق قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية .



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (1)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (2)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (3)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (4)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (5)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (6)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (7)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (8)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (9)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (10)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (11)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (12)



محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات (13)