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متحدث الدفاع الروسى: اللواء الجوي الأوكرانى 46 فقد قدرته القتالية بالكامل

الأحد، 26 يونيو 2022 04:53 م
متحدث الدفاع الروسى: اللواء الجوي الأوكرانى 46 فقد قدرته القتالية بالكامل الجيش الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف إن الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية وصواريخ كاليبر وجهت ضربات مكثفة على مركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ديسنا بمنطقة تشيرنغوفسكوي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن مركز التدريب 184 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستاريتشي بمنطقة لفوف، ومركز التدريب 199 لقوات الهجوم الجوي الواقع في تيريفكا بمنطقة جيتومير قد تضررا أيضا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن اللواء الجوي الأوكرانى 46 فقد قدرته القتالية بالكامل، كما فقدت ألوية المشاة الآلية 65 و66 قدرتها القتالية أيضا، موضحا أنه خطة نقل هذه التشكيلات إلى ساحات القتال قد تعطلت.

 


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