ماذا تفعل للوقاية من مرض جدرى القرود؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

أكد أحد خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية أنه لا داعى للقلق أو الخوف من مرض جدرى القرود، ولا يجب أن يتخذ معظم الناس خطوات خاصة لتجنب الإصابة بالمرض الفيروسي، بحسب موقع "health".

وقال الدكتور ديفيد سينيمو، الأستاذ المشارك في طب الأطفال في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب روتجرز نيو جيرسي، أنه يجب فقط اتباع الاحتياطات العادية الموصى بها للوقاية من الأمراض الأخرى ولا توجد توصيات جديدة للوقاية من جدرى القرود بشكل خاص، ومن أبرز التوصيات غسل اليدين جيداً، البعد عن التجمعات.

وأوضح أن أعراض جدري القرود تشمل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي الذي يتحول إلى بثور مليئة بالصديد أو آفات، لكن لا تظهر كل هذه الأعراض على كل شخص مصاب بالفيروس.

وقال سينيمو إنه لا يبدو أن جدرى القرود ينتشر من أشخاص ليس لديهم أعراض لكنه يبدو أنه يصبح أكثر عدوى بمجرد أن تبدأ الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا وحتى أكثر من ذلك بمجرد ظهور الآفات الجلدية بعد عدة أيام.

وأكد سينيمو في بيان صحفي: "توثق الأبحاث السابقة انتقال العدوى عن طريق الرذاذ المنبعث من الفم إلى شخص آخر ، لكن هذا نادر، ويبدو أن انتقال العدوى عبر الهواء على نطاق واسع - أي إصابة شخص مريض لسيارة مترو أنفاق بأكملها - أمر مستبعد للغاية."

نوع الفيروس الذي ينتشر هو من غرب إفريقيا، وهو أخف من البديل في وسط إفريقيا يُقدر معدل إماتة العدوى به بنسبة 1 ٪ وحتى أقل في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن يكون المرضى من الشباب الأصحاء.

واعتبارًا من 21 يونيو ، كان لدى الولايات المتحدة 142 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قال سينيمو إنه على الرغم من أن لقاح الجدري يمكن أن يكون وقائيًا، إلا أنه لا يوفر سوى حماية غير كاملة ضد جدرى القرود.

وأوضح إن التفشي الشديد لنوع أكثر فتكًا من جدري القرود أو عودة ظهور الجدري يمكن أن يبرر استخدامه، كلقاح حي للفيروسات ، يتسبب لقاح الجدري في إصابة نسبة صغيرة من المتلقين بالجدري ويخلق ردود فعل شديدة في العديد من الأشخاص الآخرين.