لوجانسك: 70 جنديا أوكرانيا فى مجمع مصنع أزوت ألقوا السلاح واستسلموا

كتب أحمد عرفة

أكد سفير جمهورية لوجانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك أن قرابة 70 جنديا أوكرانيا كانوا على أراضى مجمع مصنع أزوت الصناعى فى سيفيرودونتسك ألقوا السلاح واستسلموا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف سفير جمهورية لوجانسك الشعبية لدى روسيا: "قتل عدد كبير من المسلحين هناك، خلال المواجهات المسلحة. بعضهم حاول اجتياز نهر سيفيرسكى دونيتس، بعضهم تمكن من الفرار. أعداد الأسرى ليست كبيرة ما بين 50 - 70 عسكريا، وهؤلاء ممن تعرف عليهم السكان المحليين، وآخرون حاولوا التفرق والانخراط بين المدنيين، موضحا أنه من الممكن أن يتمكن عناصر من الجيش الأوكرانى من مغادرة المصنع تحت ستار المدنيين".

وقال سفير جمهورية لوجانسك الشعبية لدى روسيا: "لا أعتقد أن المشكلة الخاصة بآزوت تكمن فى قتل وأسر أكبر عدد ممكن من المسلحين، وإنما كانت المهمة تطهير سيفيرودونيتسك، وقد تم تحقيق ذلك. والنتيجة الرئيسية هى أن الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكى دونيتس محرر".