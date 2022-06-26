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لحظة خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية فى أسوان.. لايف

الأحد، 26 يونيو 2022 02:42 م
لحظة خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية فى أسوان.. لايف طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة أسوان، لرصد آراء الطلاب بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية اليوم.

وعبرت طالبات مدرسة أسوان الثانوية بنات بمدينة أسوان، عن آرائهم فى أداء امتحان اليوم، وتباينت ردود أفعال الطالبات ما بين سهولة الامتحان وصعوبته، بينما اتجه الأغلبية إلى صعوبة الامتحان خاصة فى طول الأسئلة وصعوبة جزء الخاص بالنحو.

وكان طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ضمن امتحانات الثانوية العامة التى بدأت يوم 20 يونيو الماضى وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، يتخللها أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، استعدادها لاستقبال نحو 7091 طالباً وطالبة بالثانوية العامة هذا العام لأداء امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 25 لجنة بواقع 24 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، وتشمل: "8 لجان بإدارة أسوان ولجنتين بإدارة دراو 4 لجان بإدارة كوم أمبو 3 لجان بإدارة نصر النوبة 8 لجان بإدارة إدفو".

وصرح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها، وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 27 استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.


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