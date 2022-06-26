لبيك اللهم لبيك.. إجراءات هامة للاستعداد والسفر لأداء مناسك الحج

بدأت أفواج الحجيج، السفر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف بعرفات وهو ما يحتاج إلى استعداد وتخطيط لأداء المناسك في سهولة ويسر والإلتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة التأكد من إكمال التطعيمات اللازمة، كما هو مطلوب في النظام الصحي السعودي وأهمها اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، فضلًا عن لقاح كورونا.

إجراءات مهمه للإستعداد لمناسك الحج:

في حال التزام الحاج بخطة علاجية تستدعي إحضار أدوية معينة، يرجى تجهيزها وحفظها بطريقة لاتؤثر على صلاحية وجودة الدواء.

تجهيز حقيبة خاصة بالمستلزمات الطبية التي تساعدك على أن تكون في أتم الاستعداد في حال حدث أي طارئ كنزلات البرد، والإسهال، وحساسية الجلد.

تعتبر درجات الحرارة في مكة المكرمة متفاوتة، وقد يتطلب تجهيز مظلة تقيك من الشمس.

إحضار نسخ من المستندات المهمة التي قد يحتاج إليها الحاج خلال الرحلة مثل: جواز السفر، وثائق التطعيم.

حفاظًا على سلامتك يجب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خلال فترة الرحلة.

الحرص على عدم التدافع وإيذاء الحجاج، والالتزام بالتعليمات داخل الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدّسة.

اذا كانت رحلتك للحج ضمن مجموعة ينصح الالتزام بمرافقة المجموعة من بداية الرحلة وحتى نهايتها.

الحرص على حمل بطاقة الحاج التعريفية وكذلك بطاقة عنوان السكن المخصص للحاج.